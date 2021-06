Stiri pe aceeasi tema

- Locul 10 pe lista PAS, Natalia Davidovici este o propagandista pro-rusa, care s-a opus sistarii difuzarii pe teritoriul R. Moldova a posturilor de propaganda a Kremlinului, cel mai puternic instrument al razboiului hibrid dus de Rusia împotriva R. Moldova. Candidata…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat vineri ca a început retragerea trupelor mobilizate în ultimul timp în Crimeea si în zonele de la frontiera cu Ucraina spre bazele lor permanente, dupa participarea acestora la exercitii militare, a relatat agentia de presa oficiala rusa TASS,…

- Mobilizari de trupe rusesti au fost observate nu doar la frontiera estica a Ucrainei, ci si mai la sud, in Transnistria, care se margineste cu aceasta. Imagini din satelit publicate de canalul Nexta Telegram, cu sediul in Polonia, arata o coloana de blindate in perimetrul aeroportului militar din…

- Transnistria se confrunta cu "relatii dificile" cu Moldova, acest lucru se intampla de mult timp, iar presedintele ei, Maia Sandu, va trebui sa "se ocupe de acest lucru, mai devreme sau mai tarziu". Potrivit Infotag, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a spus acest lucru miercuri in…

- La Viena abia a inceput o noua runda de consultari privind reglementarea conflictului din Transnistria. Impaciuitoristii formati din Rusia, Ucraina, OSCE, UE si SUA plus partile implicate, Moldova si Transnistria, vor incerca sa ajunga la un consens...

- Sociologul roman Dan Dungaciu critica dur intevederea presedintelui Maia Sandu cu ambasadorul Rusiei la Chisinau, Oleg Vasnetov, in timpul careia seful statului a solicitat Rusiei ajutor in combaterea pandemiei. Dungaciu spune ca mesajul transmis de Maia Sandu denota faptul ca Moldova este in afara…

- Ambasadorul Ucrainei in R.Moldova, Marko Shevchenko, a participat astazi la o runda de discuții organizate la Parlament, in problema riului Nistru, noteaza Noi.md. Discuțiile au avut loc la inițiativa Comisiei speciale pentru evaluarea gestionarii integrate a resurselor de apa din bazinul riului Nistru,…