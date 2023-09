Ambasadorul SUA vrea să intermedieze afaceri la Oradea Ambasadorul SUA in Romania vrea sa intermedieze afaceri la Oradea. Cu ocazia unei intalnire pe care a avut-o cu primarul Florin Birta, Kathleen Kavalec si-a manifestat intentia de a intermedia viitoare colaborari si chiar potentiale investitii americane in municipiul Oradea, se arata intr-un comunicat de presa transmis de administratia municipala și citat de Agerpres. Potrivit comunicatului mentionat, diplomatul american s-a aflat pentru prima data la Oradea de la instalarea sa in aceasta functie, iar discutia, care s-a purtat in limba romana, a avut ca subiecte centrale oportunitatile de cooperare… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

