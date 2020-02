Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a afirmat vineri, la fabrica Ford din Craiova, ca Romania a facut pasi importanti si are potentialul sa devina lider regional, insa pentru a valorifica acel potential, mai are nevoie de munca si de lideri vizionari, "precum presedintele Iohannis si…

- Ambasadorul SUA, Adrian Zuckerman a afirmat, intr-un interviu pentru Ziarul de Iași, ca Statele Unite au promis ca il vor ajuta pe ministrul Justiției, Catalin Predoiu, cu tot ceea ce este nevoie pentru combaterea corupției, fața de care nu vor avea nicio toleranța.„Sunt sigur dupa ceea ce…

- Marcel Ciolacu, presedinte interimar al PSD si presedinte al Camerei Deputatilor, se intalneste luni cu noul ambasador SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman. Intrevedere va avea loc incepand cu ora 14.00.Pe 14 decembrie 2019, Adrian Zuckerman a preluat indatoririle de Ambasador al Statelor Unite…

- Prieteni, Dupa doua saptamani petrecute in aceasta tara frumoasa, ma bucura si admir din plin ceea ce au realizat romanii. Sunt increzator ca 2020 va aduce succese si mai mari pentru Romania si parteneriatul nostru strategic. Privind spre viitor, doresc sa subliniez clar, in numele presedintelui…

- Fara stabilitate si stat de drept nu exista evolutie, iar Statele Unite ale Americii isi doresc o Romanie puternica economic in rolul de cel mai bun partener, declara noul ambasador al SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, intr-un interviu acordat AGERPRES.Citește și: RUȘINOS Soț și soție, BATUȚI…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a declarat, intr-un interviu acordat Agerpres, ca vede ca pe un "miracol" momentul Revolutiei romane din 1989."Pentru mine este un miracol ca Romania si poporul roman au fost in stare sa scape de regimul comunist acum 30 de ani.…

- Adrian Zuckerman a fost confirmat miercuri de Senatul american in functia de ambasador in Romania. Au fost 65 de voturi in favoarea lui Zuckerman și 30 impotriva. Prin urmare, Adrian Zuckerman poate sa-și preia acum postul de la București, dupa ce președintele Donald Trump ii va semna scrisorile de…