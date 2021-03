Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Platformei DA, Andrei Nastase, a avut astazi o intrevedere cu ambasadorul SUA in Republica Moldova, Dereck J.Hogan. Printre subiectele discutate a fost „declarația de intenție a Platformei DA privind asumarea unui guvern interimar și posibilitatea declanșarii alegerilor parlamentare anticipate”,…

- Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a prezidat o ședința dedicata Strategiei pentru reformarea Justiției. La intrunire au participat Ambasadorul SUA, Dereck J. Hogan, Ambasadorul UE la Chișinau, Peter Michalko, ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, și consilierul prezidențial din domeniul justiției,…

- Strategia pentru reformarea Justiției a fost discutata astazi in cadrul unei ședințe la Guvern. La intrunire au participat Ambasadorul SUA, Dereck J. Hogan, Ambasadorul UE la Chișinau, Peter Michalko, ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, și consilierul prezidențial din domeniul justiției, Olesea…

- Strategia pentru reformarea Justiției a fost discutata astazi in cadrul unei ședințe la Guvern. La intrunire au participat Ambasadorul SUA, Dereck J. Hogan, Ambasadorul UE la Chișinau, Peter Michalko, ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, și consilierul prezidențial din domeniul justiției, Olesea…

- Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a avut o intrevedere de lucru cu Ambasadorul Statelor Unite in Republica Moldova, Dereck J. Hogan. Oficialii au discutat despre criza politica din Moldova, dar și alte probleme.

- Președintele Partidului Socialiștilor, ex-președintele țarii Igor Dodon a avut o intrevedere de lucru cu Dereck J. Hogan, Ambasador al Statelor Unite ale Americii in Republica Moldova, cu care a discutat criza politica din țara noastra, informeaza Noi.md. Dupa cum a menționat Igor Dodon pe pagina sa…

- CHIȘINAU 25 ian - Sputnik. Dosarul transnistrean și procesul de negocieri in reglementarea transnistreana a fost unul dintre subiectele discutate de catre viceprim-ministrul pentru Reintegrare, Olga Cebotari, și Ambasadorul UE la Chișinau, Peter Michalko. © Photo : Facebook / Guvernul Republicii…

- Șefa statului, Maia Sandu, a avut o intrevedere cu Ambasadorul SUA in Republica Moldova, Dereck J. Hogan, in cadrul careia l-a felicitat pentru investirea in funcție a președintelui american Joe Biden și a discutat cu diplomatul despre criza social-politica din țara noastra.