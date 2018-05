Ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, după ce opt militari români au fost răniţi în Afganistan: "Am aflat cu regret" “Am aflat cu regret ca opt militari romani au fost raniti in atacul de luni din Afganistan. Transmit aprecierea mea, si pe cea a Statelor Unite, pentru serviciul lor in cadrul misiunii NATO din Afganistan. Acesti romani curajosi au participat la numeroase misiuni in Afganistan si Kosovo, pentru a aduce libertate si democratie in zone grav afectate de razboi. Le transmitem insanatosire grabnica. Potrivit relatarilor, acelasi atac ar fi ucis 11 copii afgani. Gandurile noastre sunt si alaturi de familiile acestora”, spune Hans Klemm intr-un mesaj postat pe pagina de Facebook a ambasadei SUA.



