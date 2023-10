Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Washingtonului de a trimite rachete ATACMS cu raza lunga de actiune in Ucraina a fost „o greseala grava” care va avea consecinte serioase, a declarat, miercuri, ambasadorul Rusiei in SUA, dupa ce Kievul a declarat ca a folosit aceste arme pentru prima data, transmite Reuters.

- Kievul a bombardat marti un sat din Rusia din apropierea granitei cu Ucraina cu munitii cu dispersie, distrugand mai multe case, a anuntat guvernatorul regiunii ruse Briansk, citat de Reuters.Conform informatiilor preliminare, nu s-au inregistrat victime in bombardamentele asupra satului Klimovo,…

- Razboi in Ucraina, ziua 577. Presedintele american Joe Biden intentioneaza sa ofere Ucrainei rachete avansate cu raza lunga de actiune pentru a ajuta Kievul in contraofensiva sa in curs, relateaza presa americana.

- Conform televiziunii NBC News, care citeaza patru oficiali guvernamentali si unul parlamentar din SUA, presedintele american Joe Biden i-a promis omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski rachete cu raza lunga de actiune ATACMS, transmite vineri Reuters.

- SUA vor trimite un "numar mic" de sisteme de rachete cu raza lunga de acțiune ATACMS in Ucraina, potrivit unor declarații sub anonimat ale unor oficiali americani, in contextul in care Casa Alba vrea sa se asigure ca nu furnizeaza arme care ar putea fi folosite pentru a lovi teritoriul Rusiei, de teama…

- Este posibil ca administrația Biden sa trimita Ucrainei sisteme de rachete tactice cu raza lunga de acțiune, cunoscute sub numele ATACMS, pentru a ajuta in lupta de respingere a invaziei ruse, potrivit oficialilor americani, scrie ABC News.„Rachetele vin”, a spus un oficial care a avut acces la planuri…

- Șeful serviciului de informații al Ucrainei, Kyrylo Budanov, a declarat ca recentele atacuri asupra aerodromurilor rusești au distrus doua bombardiere TU-22 și au avariat alte doua, scrie Reuters. „Doua au fost distruse, doua au fost avariate. Doua nu pot fi reparate”, a declarat Budanov intr-un interviu…

- Razboi in Ucraina, ziua 531. Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a anuntat luni, ca a vorbit la telefon cu omologul sau american Antony Blinken, convorbire in timpul careia a solicitat rachete cu raza lunga de actiune ATACMS.