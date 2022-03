Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Rusiei isi vede discriminati cetatenii din Romania. Intr-un nou text postat pe contul de Facebook, Ambasada Rusiei ii indeamna pe rusii care traiesc in Romania sa scrie Ambasadei cu actele de discriminarea la care au fost supusi, plecand direct de la premisa ca aceste fapte au existat. „In…

- Din primele informatii furnizate de autoritatile ucrainene, cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili ucraineni au fost ucisi in primele ore ale atacurilor armatei ruse in Ucraina.Aceste pierderi umane au fost cauzate in primul val de lovituri cu rachete.Un al doilea val de atacuri cu rachete…

- Armata rusa a transmis, joi, ca separatiștii prorusi din estul Ucrainei, susținuți de Moscova, au cucerit mai multe teritorii in fața armatei ucrainene, in urma invaziei de joi dimineața, relateaza AFP, potrivit News.ro. Armata precizeaza ca civilii nu vor avea de suferit, in urma acestei operațiuni…

- In contextul agresiunii militare ruse impotriva Ucrainei, precedata de recunoașterea ilegitima de catre Rusia a așa-numitelor „republici” separatiste Donețk și Lugansk, precum și in linie cu demersurile de același tip efectuate de toate statele membre UE, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu…

- Presedintele Klaus Iohannis a avut o discutie telefonica, marți, cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre pachetul de sanctiuni care urmeaza sa fie luate ca urmare a incalcarii grave a dreptului international de catre Rusia. “Am avut o discutie consistenta cu președinta Comisiei, Ursula…

- Rusia a amenintat Ucraina cu noi consecinte in cazul unor "planuri militariste" din partea Kievului, dupa ce Moscova a recunoscut independenta regiunilor separatiste din estul Ucrainei si a anuntat ca va trimite acolo trupe, informeaza marti DPA.

- Rusia a capatat dreptul de a construi baze militare in regiunile separatiste Donetk si Lugansk, pe care le-a recunoscut ca state independente, in urma intelegerilor cu liderii separatisti, potrivit documentelor semnate de Vladimir Putin, transmite Reuters.

- Separatistii prorusi care controleaza autoproclamata republica Donetk din estul Ucrainei au anuntat vineri evacuarea civililor catre Rusia, in urma intensificarii bombardamentelor de artilerie pentru care armata ucraineana si separatistii se acuza reciproc, relateaza Reuters si AFP. Intr-un mesaj video…