Ambasadorul României în Belarus: „Lucrurile au deraiat periculos aici” „In conditii normale, as fi venit la Universitatea din Oradea pentru a strange relatiile academice dintre cele doua tari. Dar, din nefericire, in tara in care imi indeplinesc misiunea diplomatica lucrurile au deraiat periculos. De un an de zile, tara este intr-o criza politica interna grava. Este o drama, fiindca nu credeam ca vom fi martorii unei asemenea degradari a situatiei intr-o tara profund europeana," a spus diplomatul, la intalnirea cu conducerea universitatii oradene, dupa vernisajul expozitiei Nadiei Bujan, din Piata Unirii.Potrivit unui comunicat al Biroului de presa al universitatii,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

