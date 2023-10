Stiri pe aceeasi tema

- Experti militari din Marea Britanie vor veni anul viitor pentru a pregati soldați ucraineni in bazele din Romania, a declarat miercuri ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, in cadrul unei conferinte de presa organizate la finalul mandatului sau.

- Ambasadorul Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble, a fost primit in vizita de ramas bun, vineri, 13 octombrie, de ministrul de Externe, Luminita Odobescu.„Parteneriatul strategic bilateral dintre Romania si Regatul Unit cuprinde atat dimensiunea politico-diplomatica, economica,…

- Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Andrew Noble, a declarat ca si-a vazut dosarul de la CNSAS si apreciaza ca acesta este „spectaculos de plictisitor”. „Da, mi-am vazut dosarul. (…) E spectaculos de plictisitor… spectaculos de plictisitor. Sincer sa fiu, daca as fi stat cu pixul in mana pe foi…

- Al Di Meola, celebrul chitarist american care a concertat la București a fost internat seara trecuta, la Spitalul "Bagdasar-Arseni" din Capitala, cu probleme cardiace. Care e starea de sanatate a artistului in prezent și ce spun cadrele medicale.

- „Aceasta taxa de pod reprezinta un obstacol in calea liberei circulatii de persoane si bunuri intre tarile noastre. Dupa aderarea la Schengen nu vor mai exista ghisee de control pasapoarte, de ce am mai avea un alt ghiseu care sa ingreuneze traficul?”, a declarat Catalin Drula. Conferinta de presa…

- Criminalul fetei de 12 ani, gasita in canapea acum 3 luni intr-un apartament din Capitala, a fost adus in tara. Marcel Serbuc a fost extradat din Amsterdam si a ajuns deja in arestul central al Capitalei. El figura pe lista celor mai cautati criminali. Pentru ca a fost adus in baza unui mandat european…

- Marsul Bucharest Pride de anul acesta este despre familii si va fi „mai politic ca oricand”, a afirmat presedintele ACCEPT, Florin Buhuceanu. El a participat la un eveniment organizat de Ambasada Marii Britanii la Bucuresti, inainte de Bucharest Pride – marsul care sustine comunitatea LGBTQI+ si drepturile…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare Cod galben de vant si instabilitate atmosferica, valabila joi, in intervalul orar 2:00 - 10:00, in 14 judete din sudul si sud-estul tarii, si in Capitala. CITESTE SI Tranzacția anului in Romania: Jumbo a cumparat un intreg mall din București…