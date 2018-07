Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat miercuri la Alba Iulia ca nu il cunoaste pe Adrian Zuckerman, cel care a fost propus de presedintele Donal Trump pentru a prelua postul de la Bucuresti.

- Președintele american Donald Trump l-a nominalizat miercuri pe Adrian Zuckerman, care a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani, pentru postul de ambasador al Statelor Unite la București, se arata intr-un comunicat publicat de Casa Alba. Trump schimba puțin regulile și nu trimite un diplomat…

- Presedintele american Donald Trump l-a nominalizat miercuri pe Adrian Zuckerman pentru postul de ambasador al Statelor Unite la Bucuresti, se arata intr-un comunicat publicat de Casa Aba. Adrian Zuckerman a emigrat din Romania in SUA la varsta de zece ani și a fost admis in baroul din New York in anul…

- Hans Klemm: "Vom incerca sa consolidam Parteneriatul strategic SUA-Romania" Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm. Foto: Arhiva. Privind spre viitor, vom încerca sa extindem, sa consolidam si sa aprofundam si mai mult Parteneriatul strategic SUA - România, a declarat ambasadorul…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Iata un dramatic paradox. In timp ce relațiile Romaniei cu Statele Unite și in special cu Casa Alba au ajuns la un nivel fara pecedent, nu același lucru se poate afirma referitor la raporturile dintre București și reprezentanții diplomatici ai partenerului nostru strategic,…

- Avocatul Adrian Zuckerman, specialist in tranzactii imobiliare si partener in biroul din New York al firmei de avocatura Seyfarth Shaw, este luat in calcul pentru postul de ambasador in Romania. Adrian Zuckerman ar urma sa il inlocuiasca in 2019 pe actualul ambasador, Hans Klemm.

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins propunerile de modificare a Codurilor Penale. Intre timp, in Comisia parlamentara speciala au aparut noi amendamente controversate, iar ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, se declara ingrijorat de toate aceste propuneri.

- Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat, marti, ca Statele Unite urmaresc procesul de modificare a legislatiei penale si s-a declarat ingrijorat, mai ales daca modificarile legislative vor pune in dificultate cooperarea dintre organele de aplicare a legii din SUA si din Romania, o problema…