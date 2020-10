Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, a dat de inteles ca este suparat pe gestul autoritatilor moldovene de a prezenta donatia oferita de Federatia Rusa, sub forma de cinci autospeciale de deszapezire, in centrul Capitalei, in timp ce ajutoarele umanitare oferite de Romania in contextul luptei cu COVID-19 au fost prezentate sub podul de la Telecentru, la intrarea in oras.