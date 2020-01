Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Regatului Unit la Teheran, Robert Macaire, retinut pentru scurt timp sambata, in timpul protestelor din capitala Iranului, sustine ca nu a participat la demonstratii. "Pot confirma ca nu am luat parte la nicio manifestatie", a scris diplomatul britanic pe Twitter, intr-un mesaj preluat…

- Rob Macaire, ambasadorul Marii Britanii in Iran, a fostarestat sambata seara in Teheran in timp ce participa la protestulanti-guvernamental. Londra a condamnat arestarea ambasadorului sau ca „o incalcareflagranta a dreptului internațional”, scrie Euronews.Dominic Raab, secretarul britanic de externe,…

- Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a declarat ca asteapta ca Iranul sa-si recunoasca in totalitate vina pentru doborarea avionului companiei ucrainene Ukraine International Airlines, dar si sa manifeste deschidere in investigarea acestui caz, fara a pune „piedici artificiale”. Reactia presedintelui…

- Iranul ar fi doborat din greșeala avionul Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines (UIA), care s-a prabușit miercuri, la scurt timp dupa decolarea de la Teheran, susține presa americana, care citeaza o serie de surse anonime din cadrul pentagonului și serviciilor secrete americane. Aceasta…

- Cu douazeci de minute inainte ca avionul companiei aeriene Ukraine International Airlines sa decoleze din capitala Iranului, Sheyda Shadkoo si-a sunat sotul pentru ca voia ca acesta sa o asigure ca totul este in regula, a declarat barbatul pentru CBC.

- Un avion de pasageri al unei companii ucrainene, cu 180 de persoane la bord, s-a prabușit la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran, aparent din cauza unor probleme tehnice, relateaza Reuters, citat de Digi24.ro . Aeronava, un Boeing 737, aparține companiei Ukraine International…

- UPDATE, ora 7:00 – Un avion Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, avand la bord 180 de pasageri si membri ai echipajului, s-a prabusit, astazi, la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul din Teheran din cauza unei defectiuni, anunta agentiile de presa internationale. Aeronava avea…

- Un avion Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, avand la bord 180 de pasageri si membri ai echipajului, s-a prabusit miercuri la scurt timp dupa decolarea de pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran din cauza unei defectiuni, anunta Reuters citand agentia semioficiala Fars. (Agerpres/FOTO…