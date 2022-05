Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse trebuie sa fie impinse din „intreaga Ucraina”, inclusiv Crimeea, a spus miercuri ministrul de externe Liz Truss, iar pentra asta Vestul trebuie sa-și sporeasca sprijinul acordat. Abordarea oficialului britanic a fost salutata joi de generalul Richard Shirreff, fostul comandat suprem adjunct…

- O jurnalista TVR face acuzații grave, dupa ce a participat la conferința de presa pe care ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a avut-o, la București, alaturi de omologul sau roman, Bogdan Aurescu. Loara Ștefanescu, una dintre puținii jurnaliști cu experiența in domeniul afacerilor externe,…

- Razboiul este momentul adevarului, a declarat, vineri, ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, adaugand ca, in acest context, „Romania si-a aratat adevarata fata, o fata de prieten”. Kuleba, aflat in vizita la Bucuresti, a fost primit de premierul Nicolae Ciuca si a avut convorbiri cu ministrul…

- In ziua in care cei de la PNL Iasi au arborat pe langa lege steagul unui alt stat in fata sediului din Podu Ros, cei de la PSD s-au dat si ei in stamba cu mesaje antioccidentale. La sfarsitul saptamanii trecute, puteai crede ca Ucraina si-a deschis consulat in Podu Ros sau ca presedintele ori premierul…

- Ambasadorul Federației Ruse la București, Valeri Kuzmin, a facut o serie de precizari in fața temerilor unui eventual pericol in care s-ar afla țara noastra, vecin al Ucrainei, in contextul conflictului din aceasta țara. Cata vreme forțele armate romane sau NATO nu se implica in „razboiul impotriva…

- Atacul militar rusesc asupra Ucrainei „ar putea fi începutul sfârșitului” pentru președintele Vladimir Putin, a declarat ministrul de externe al Marii Britanii, Lizz Truss, transmite BBC cu referire la Zdg.md. „Observam rezistența ucraineana puternica și…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a prezentat, in Parlamentul European, trei soluții pentru securitatea Europei și stoparea Rusiei. Intr-o intervenție susținuta in plenul Parlamentului European, fostul șef al statului roman a avut un discurs dur la adresa ofensivei Moscovei, pe care o…

