Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadoarea SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a declarat luni, la Oradea, ca Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii/Visa Waiver Program cel mai devreme la inceputul anului 2025.

- Ambasadoarea SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec s a aflat astazi la Oradea pentru deschiderea expozitiei ldquo;Noi, Poporul" si pentru a celebra un sfert de secol de Parteneriat Strategic intre Statele Unite si Romania, pe care aceste panouri il marcheaza."Sunt mandra de aceasta expozitie si de prietenia,…

- Ambasadoarea SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a declarat luni, la Oradea, ca Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii/Visa Waiver Program cel mai devreme la inceputul anului 2025. “Este scopul meu in acest mandat. Nu poate fi mai devreme de 2025, pentru ca avem…

- Ambasadoarea SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a declarat luni, la Oradea, ca Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii/Visa Waiver Program cel mai devreme la inceputul anului 2025. „Este scopul meu in acest mandat. Nu poate fi mai devreme de 2025, pentru ca avem…

- Ambasadoarea SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a declarat luni, la Oradea, ca Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii/Visa Waiver Program cel mai devreme la inceputul anului 2025.

- Ambasadoarea SUA la Bucuresti, Kathleen Kavalec, a declarat luni, la Oradea, ca Romania va adera la programul de scutire de vize al Statelor Unite ale Americii/Visa Waiver Program cel mai devreme la inceputul anului 2025. "Este scopul meu in acest mandat. Nu poate fi mai devreme de 2025, pentru…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a avut astazi o intrevedere la Palatul Victoria cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Romania, E.S. Kathleen Kavalec. Discuțiile au vizat identificarea de noi modalitați de intarire și aprofundare a Parteneriatului Strategic bilateral și, in special, a dimensiunii…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a avut, joi, o intrevedere cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, in cadrul careia cei doi oficiali au discutat, printre altele, despre cum ” putem sprijini, in continuare, Ucraina și Republica Moldova”. „Am avut astazi (joi –…