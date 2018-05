Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a sustine ca trupele israeliene au actionat in legitima aparare impotriva organizatiei islamiste Hamas, despre care a afirmat ca doreste sa distruga Israelul, informeaza site-ul postului BBC News.

- Mii de palestinieni s-au adunat luni dimineata in diferite puncte din apropierea frontierei dintre Fasia Gaza si Israel, iar grupuri mici dintre ei au incercat sa se apropie periculos de bariera de securitate pazita de armata israeliana.Pe de alta parte, serviciul de securitate intern israelian…

- Ar putea fi vorba despre primul atac efectuat de aeronave israeliene asupra acestui teritoriu dupa razboiul din 2014, intre Israel si forte paramilitare palestiniene. Dronele au ”vizat doua nave in portul Gaza”, a anuntat intr-un comunicat Ministerul de Interne din Fasia Gaza, detinut de Hamas.…

- Aviatia israeliana a anuntat ca a efectuat un raid vineri seara asupra principalului port al Fasiei Gaza, responsabili palestinieni vorbind despre un atac cu drone care au avariat doua vase fara sa se inregistreze victime, relateaza AFP. Ar putea fi primele lovituri desfasurate de aparate…

- Ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat joi miscarea islamista palestiniana Hamas, care controleaza Fasia Gaza, ca foloseste copii drept "carne de tun", transmite AFP. "Toti cei care sunt preocupati in mod serios de copiii din Gaza ar trebui sa ceara Hamas sa puna capat imediat folosirii lor…

- Armata israeliana nu va renunta la abordarea dura fata de protestele violente din Fasia Gaza, organizate de miscarea islamista Hamas, avertizeaza ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul agentiei Associated Press.

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat, in noaptea de sambata spre duminica, o instalatie subterana a Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in constructie ce ar fi putut servi pentru atacuri, informeaza AFP. Aceste atacuri, lansate ca represalii dupa explozia sambata a unui dispozitiv-capcana de-a…

- Tunelul se afla in zona Kerem Shalom, in sud-estul Fasiei Gaza, la frontiera cu Israelul. Israelul a rispotat astfel la o serie de atacuri cu rachete lansate din teritoriul Fasia Gaza. "Incidentele demonstreaza ca armata israeliana este pregatita pentru orice scenariu, fara avertismente",…