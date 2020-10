Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor 27 de state din Uniunea Europeana se declara "socati si intristati de atacurile teroriste" soldate cu trei morti intr-o biserica in orasul Nisa din sudul Frantei, facand apel la "dialog intre comunitati si religii", relateaza DPA si AFP. "Condamnam in cei mai fermi termeni posibili aceste…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat joi solidaritatea cu Franta dupa un atac sangeros cu cutitul intr-o biserica din Nisa, denuntand "atacurile teroriste" inacceptabile, relateaza AFP. "Inimile noastre sunt alaturi de francezi. America este alaturi de cel mai vechi aliat al nostru in aceasta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis marti intensificarea actiunilor guvernului impotriva islamului radical dupa atentatul de vineri impotriva lui Samuel Paty, profesor de istorie si geografie, relateaza AFP, potrivit AGERPRES."Nu este vorba despre a face noi declaratii (...); sunt…

- Ministrul de Interne francez, Gerald Darmanin , a cerut inchiderea moscheii din regiunea pariziana Pantin. Decizia a fost luata in cadrul anchetei privind atentatul produs asupra profesorului Samuel Paty, decapitat vineri in fata scolii unde preda. Drama s-a produs dupa ce Paty a prezentat intr-un curs…

- Politia franceza a lansat luni dimineata operatiuni impotriva a 'zeci de indivizi' din miscarea islamista, dupa decapitarea unui profesor, victima unei 'fatwa' (decret religios islamic), a anuntat ministrul de interne Gerald Darmanin, potrivit AFP. Aceste operatiuni de politie, decise…

- Un tanar de 21 de ani din Mihalț este disparut fara urma de aproape trei saptamani. Marius Ordean a plecat inspre Franța, unde lucra de ceva vreme. Acesta a plecat singur din Mihalț, la volanul mașinii personale, cu numarul de inmatriculare AB 92 BMW. Alba24.ro a luat legatura cu matușa tanarului pentru…

- Pierderea brusca a mirosului și a gustului este asociata cu un pronostic COVID-19 mai bun, au concluzionat medicii din Franța și Belgia. Oamenii de știința au studiat sute de pacienți cu COVID-19, separandu-i in patru grupuri, in funcție de gravitatea bolii. Ei au spus ca pierderea mirosului pare sa…

- Principalul suspect in atacul cu arma alba comis vineri la Paris, in apropierea fostului sediu al saptamanalului satiric Charlie Hebdo, ''si-a asumat fapta'' in arest, au declarat sambata surse apropiate anchetei, transmite AFP potrivit Agerpres. Suspectul, un tanar in varsta de 18 ani nascut in…