- Ambasada Germaniei la Bucuresti informeaza ca in aceasta tara urmarirea penala a abuzului in serviciu este reglementata prin intermediul mai multor paragrafe din legi fiscale, din dreptul disciplinar si din Codul penal. "In Germania, urmarirea penala a abuzului in serviciu este reglementata prin intermediul…

