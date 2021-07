Ambasada Suediei, trolling la adresa documentului cu antet de la guvern: „Extras din strategia de comunicare a guvernului suedez”

Stiri pe aceeasi tema

- In PNL se ascute conflictul dintre taberele celor doi candidați la șefia partidului. Un document cu antetul Guvernului care stabilește strategia de comunicare a echipei lui Florin Cițu in campania interna a ajuns in spațiul public și a inflamat spiritele.

- Intrebat, marți, in județul Prahova, despre documentul aparut in spațiul public, din care reiese ca premierul Cițu implica miniștrii in campania interna din PNL, Orban a raspuns: „daca este adevarat acel document, cine l-a elaborat și mai ales cine a hotarat sa foloseasca resurse publice, funcționari…

- „Este o dovada clara ca Florin Cițu folosește Guvernul și angajații pe bani publici de la Guvern in campania politica interna din PNL.Documentul arata strategia echipei Cițu de campanie centrata pe atacuri la președintele Orban, deși public ei se victimizeaza și cer oprirea atacurilor din PNL.Strategia…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni, 12 iulie, un mesaj dupa ce partidul PAS, condus de Maia Sandu, a caștigat detașat alegerile parlamentare anticipate din Republica Moldova. Iohannis a subliniat „spiritul civic si optiunea clara pentru reforme” ale cetatenilor Republicii Moldova.„Felicitari…

- Au plecat in același timp de la București, dar Ludovic Orban a ajuns mai tarziu decat Florin Cițu la alegerile din PNL Iași, iar președintele liberal a fost taxat de premier. „Asta este”, i-a transmis Cițu lui Orban, in timp ce le spunea liberalilor ca s-

- Florin Cîtu a afirmat ca îsi doreste ca PNL sa fie cel mai mare partid din România, nu al doilea, si a precizat ca, daca nu exista parteneriatul cu presedintele Klaus Iohannis, liberalii nu aveau acum nici guvernare, nici premier, relateaza News.ro. „Eu vreau ca PNL sa…

- Florin Cițu, aflat in acest moment in campanie pentru alegerea președintelui PNL, promite ca in cazul in care va caștiga funcția partidul nu va mai susține candidații altor formațiuni la sectoarele Capitalei. Asta presupune o declarație de razboi la adresa USR PLUS. Dupa cum se știe, PNL i-a susținut…

- Europarlamentarul USR PLUS Dragoș Pislaru spune ca el este cel care apare in timp ce iși saruta soția in poza care insoțește o postare critica a liderului social-democrat la adresa actualei coaliții de guvernare. Liderul PSD Marcel Ciolacu a postat duminica, pe Facebook, un text critic la…