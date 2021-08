Stiri pe aceeasi tema

- Este prima declarație publica a președintelui afgan dupa ce i s-a confirmat prezenta in Emiratele Arabe Unite.Mesajul președintelui vine in contextul in care a fost aspru criticat ca a parasit brusc tara duminica, in timp ce fortele talibane intrau in Kabul.Citește și: ”Secretarul general al NATO ii…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Talibanii sunt ''pregatiti sa protejeze'' accesul catre aeroportul din Kabul pentru civilii evacuati de americani, a declarat marti consilierul presedintelui american pentru securitate nationala, Jake Sullivan, relateaza AFP. Mii de americani care traiesc in Afganistan si afgani care…

- Talibanii au spus in fața jurnaliștilor ca nu sunt ostili fața de nimeni.”Nu ne dorim dusmani interni sau externi”, a precizat Zabihullah Mujahid.Aministia generala promisa de talibani va fi valabila pentru toata lumea, inclusiv pentru cei care au susținut forțele straine din țara, a precizat purtatorul…

- Talibanii au ocupat capitala Kabul și s-au instalat in palatul prezidential. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a aprobat trimiterea a inca 1.000 de soldati americani in zona. Au existat incidente...

- ​Talibanii au preluat controlul asupra palatului prezidențial din Afganistan, au informat pentru Reuters, duminica, doi comandanți de rang înalt din rândul gruparii islamiste, dupa ce președintele afgan Ashraf Ghani a parasit țara.Nu exista însa nicio confirmare cu privire…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, si omologul sau american, Lloyd Austin, au avut miercuri ”o intalnire pozitiva si constructiva” pentru a discuta un plan de a opera si pazi aeroportul din Kabul dupa retragerea NATO din Afganistan, a anuntat Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters.

- Un autobuz a sarit in aer, la Kabul (Afganistan), dupa ce in el a fost detonata o bomba. Patru persoane au murit, doua dintre victime sunt profesori universitari, transmit oficialii. Alte 11 persoane au fost ranite. Nicio grupare nu a revendicat deocamdata atentatul. Cel putin patru persoane, printre…