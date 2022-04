Ambasada SUA avertizează asupra unor escrocherii care vizează programul Diversity Visa Ambasada SUA avertizeaza asupra unor escrocherii care vizeaza programul Diversity Visa Ambasada Statelor Unite ale Americii la București avertizeaza asupra unor escrocherii care vizeaza programul Diversity Visa. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA, in ultimele zile un numar mare de persoane au fost contactate prin e-mail pentru a fi inștiințate ca au fost selectionate in programul Diversity Visa cerandu-li-se sa completeze formulare […] Citește Ambasada SUA avertizeaza asupra unor escrocherii care vizeaza programul Diversity Visa in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la București avertizeaza asupra unor escrocherii care vizeaza programul Diversity Visa.Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA, in ultimele zile un numar mare de persoane au fost contactate prin e-mail pentru a fi inștiințate ca au fost selectionate…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la București avertizeaza asupra unor escrocherii care vizeaza programul Diversity Visa, anunta Antena3 . Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA, in ultimele zile, un numar mare de persoane au fost contactate prin e-mail pentru a fi inștiințate…

- Cateva femei inimoase din Blaj au reusit, de peste o luna, sa faca mai usoara calatoria cu trenul spre Occident a catorva mii de refugiati ucraineni, oferindu-le acestora sandwich-uri, apa, dulciuri, diverse produse de igiena, pahare si farfurii de unica folosinta si, uneori, medicamente si chiar imbracaminte…

- Poliția Ilfov a fost sesizata telefonic, luni, de un reprezentant al Biroului de Securitate Diplomatica din cadrul Ambasadei SUA la București, cu privire la faptul ca, la nivelul acestei instituții s-a primit o informație conform careia, intr-un imobil situat pe str. Washington, din orașul Voluntari,…

- Polițiști Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Structura Centrala efectueaza cercetari intr-o cauza penala, deschisa in urma transmiterii, de catre autoritațile din Statele Unite ale Americii, a unei cereri de comisie rogatorie, care privește mai mulți cetațeni romani, cercetați sub…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, ajunge vineri la Bucuresti in prima sa vizita in Romania de la preluarea mandatului. Joi, oficialul american s-a aflat in Polonia, iar vineri se va intalni, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis. La intrevedere va participa…

- Presedintele PNL, Florin Citu, anunta ca a discutat cu Insarcinatul cu Afaceri al SUA David Muniz despre parteneriatul strategic dintre cele doua state si modalitati de a promova interesele reciproce in domeniile energiei, reformei justitiei si securitatii regionale. Fii la curent cu cele…

- Auchan Romania extinde proiectul de economie circulara a hainelor si deschide al treisprezecelea shop-in-shop "O noua viata by Auchan" in incinta hipermarketului Auchan Titan, din Bucuresti, potrivit unui comunicat remis joi AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…