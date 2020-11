Amazon retrage reclamele pentru Black Friday din Franţa, din cauza carantinei pentru noul coronavirus Franta a intrat vineri in a doua carantina, autoritatile incercand sa opreasca cresterea numarului de infectii. Masurile includ si inchiderea magazinelor neesentiale. Un purtator de cuvant al Amazon a spus ca grupul a acceptat sa opreasca campania de publicitate la radio, referitoare la vanzarile de Black Friday. Cu toate acestea, sambata a fost functionala o pagina cu titlul ”Black Friday anticipat”, pe site-ul francez al Amazon, cu produsele comercializate cu discount. Ministrul adjunct al Economiei, Pannier-Runchaer, a spus ca a cerut Amazon sa isi suspende campania. ”Nu era potrivita intr-o… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

