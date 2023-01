Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj pe site-ul grupului, CEO-ul Andy Jassy indica faptul ca grupul „planifica sa elimine putin peste 18.000 de locuri de munca”, inclusiv in Europa. Acest plan este cel mai mare dintre anunturile recente de reducere a fortei de munca care afecteaza sectorul tehnologiei din Statele Unite. Este,…

- Revelionul de la cumpana anilor 2022-2023 a fost unul reușit daca ne raportam la numarul celor prezenți in centrul orașului. Surse din zona celor care trebuie sa se pregateasca pentru a menține liniștea și ordinea publica vorbesc despre o prezența superioara celei de anul trecut, intre 10 și 12.000…

- Zhejiang, o mare provincie industriala din China, situata in apropiere de Shanghai, se lupta cu aproximativ un milion de noi infecții zilnice cu COVID-19, un numar care se așteapta sa se dubleze in zilele urmatoare, a declarat duminica guvernul provincial, noteaza Reuters. In ciuda unui numar record…

- Angajatii crematoriilor din Beijing au declarat vineri ca aceste unitati au inceput sa fie coplesite din cauza unui val fara precedent de cazuri de COVID-19 in China, care ar urma sa ajunga in curand si in zonele rurale ale tarii.

- In tot județul Arad au fost instituite filtre, iar numerose forțe de ordine, polițiști, jandarmi și polițiști de frontiera, il cauta pe cetațeanul afgan care a disparut din centrul de cazare a strainilor luati in custodie publica, din localitatea aradeana Horia. Barbatul, care și-a declarat apartenența…

- ”(Cererea) de Craciunul este foarte puternica. In acest moment, rezervarile de Craciun merg inaintea locului in care erau inainte de Covid in 2019, iar preturile sunt mai mari cu un procent scazut de doua cifre”, a declarat directorul general al Ryanair, Michael O’Leary. El a spus la inceputul acestei…

- Elon Musk planuiește sa elimine aproximativ 3.700 de locuri de munca la Twitter, dupa preluarea rețelei de socializare, cu alte cuvinte sa renunțe la jumatate din forța de munca a companiei, in incercarea de a reduce costurile, a relatat miercuri Bloomberg News, citand mai persoane familiare cu acest…