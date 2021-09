Amazon lansează trei noi Kindle-uri Amazon a anuntat trei noi modele de Kindle – Kindle Paperwhite (a cincea generatie), Kindle Paperwhite Signature Edition si Kindle Paperwhite Kids. Modelul standard, Kindle Paperwhite, trece la un ecran mai mare, de 6,8 inch, insa pastreaza acelasi 300ppi, care face ecranul sa reproduca foarte bine hartia fizica si sa fie usor de citit inclusiv in lumina puternica. Amazon spune ca ecranul este cu 10% mai luminos acum si ca intoarcerea paginilor se face cu 20% mai repede. Exista si un mod intunecat, cu text alb pe fundal negru, iar dispozitivul are certificare IPX8, pentru rezistenta la apa. O… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

