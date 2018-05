Amazon creează 650 de locuri de muncă în Bucureşti "Centrul de dezvoltare Amazon Romania va continua sa se concentreze pe crearea unor caracteristici noi si inovatoare ale tehnologiei Amazon, incluzand construirea limbajului din spatele dispozitivului Alexa, dar si asupra tehnologiilor cheie care formeaza fundatia AWS", se arata in comunicat. Noul sediu Amazon si AWS gazduiesc un nou centru de inginerie, unul de dezvoltare a tehnologiei, a solutiilor lingvistice pentru Alexa, dar si testarea a produselor Alexa, toate fiind implicate in dezvoltarea, inovarea solutiilor tehnologice si consolidarea operatiunilor de pe site-ul Amazon. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

