Stiri pe aceeasi tema

- O romanca de 37 de ani, originara din Tulcea, a fost gasita fara suflare in apartamentul in care locuia intr-o localitate situata in nord-vestul Germaniei. Politistii sustin ca femeia a fost omorata, iar doi suspecti se afla deja in custodia politiei.

- O romanca de 37 de ani, originara din Tulcea, a fost gasita fara suflare in apartamentul in care locuia intr-o localitate situata in nord-vestul Germaniei. Politistii sustin ca femeia a fost omorata, iar doi suspecti se afla deja in custodia politiei. Femeia lucra de ani buni in Germania si locuia alaturi…

- In urma cu 30 de ani, Nadia Comaneci, „Zeița de la Montreal”, fugea din Romania comunista trecand clandestin granița in Ungaria și ajungand apoi in Austria și Statele Unite. La 30 de ani de la acel moment, Nadia Comaneci a acceptat, intr-un interviu acordat pentru Antena 3, sa rememoreze momentele…

- Luisa George, o fata romanca de numai 16 ani, a murit pe loc, duminica seara, intrun cumplit accident rutier petrecut la Casaletto Lodigiano, in provinica Lombardia. Sora sa, de 15 ani, este grav ranita. Luisa se afla intr-un Chrysler impreuna cu alti trei tineri, printre care si sora ei mai mica, in…

- Ana Maria Lacramioara s-a nascut in Romania si a fost adoptata de mica de o familie de italieni din localitatea Giardinello, provincia Palermo. Barbatul este originar din localitatea Partinico, situata la circa 8 kilometri distanta de Giardinello, are o firma de constructii si este casatorit.…

- O romanca stabilita in Italia a fost injunghiata mortal de un afacerist sicilian cu care a avut o relatie extramaritala. Barbatul s-ar fi enervat dupa ce a aflat ca tanara era insarcinata cu copilul lui si i-ar fi cerut sa-si pareseasca nevasta.

- Ana Maria Lacramioara Di Piazza, o tanara romanca insarcinata, a fost injunghiata in burta și apoi aruncata sa moara intr-un șanț de pe marginea unui drum din Palermo, Italia. Romanca a fost adoptata, pe cand era un bebeluș, de o familie de italieni care locuiește in provincia Palermo. Ana Maria Lacramioara…

- Scene de coșmar in localitatea Cerignola din Italia. O romanca de 55 de ani a fost ucisa, miercuri, dupa ce a fost impușcata de un vecin, un barbat de 69 de ani. Italianul și-a impușcat și soți, apoi s-a sinucis, relateaza Rotalianul. Luminița Brocan locuia in zona agricola a localitații Cerignola,…