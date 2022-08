Stiri pe aceeasi tema

- Fosta campioana olimpica la gimnastica ritmica, Alina Kabaeva, nu este nici amanta si nici sotia secreta a presedintelui rus, Vladimir Putin, astfel cei doi nu sunt un cuplu si nu au niciun copil impreuna, potrivit deputatului rus Ilia Ponomariov. Acesta este un fost membru al opoziției din Rusia și…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, va face in 5 august o vizita de o zi in Rusia, la Soci, unde se va intalni cu Vladimir Putin, au anunțat ambele administrații. Administrația de la Ankara a facut anunțul, dar nu a dat alte amanunte. In schimb, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, ajunge, marti, la Teheran pentru o intalnire cu liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, prima calatorie a liderului de la Kremlin in spatiului fostei Uniuni Sovietice de la invazia din Ucraina. „Legatura cu Khamenei este foarte importanta. Intre noi s-a dezvoltat…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a declarat, joi, ca armata sa nu a inceput inca „lucrurile serioase” in Ucraina și i-a provocat pe occidentali „sa incerce” sa invinga Rusia pe campul de lupta. Putin i-a provocat pe occidentali sa invinga Rusia „pe campul de lupta” din Ucraina, unde americanii si europenii…

- Rusia a anuntat, marti, ca interzice intrarea pe teritoriul rus a unui numar de 25 de americani – inclusiv lui Jill si Ashely Biden, Prima Doamna si fiica presedintelui american Joe Biden – si subliniaza ca este vorba despre o masura de etorsiune fata de sanctiuni impuse de catre Statele Unite, relateaza…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat ca va avea convorbiri telefonice cu președinții ucrainean și rus, Volodimir Zelenski, respectiv Vladimir Putin, luni, 30 mai. „Speram ca razboiul dintre Rusia și Ucraina sa se incheie cu pacea cat de curand, dar se pare ca situația se inrautațește pe…

- Președintele Serbiei a anunțat prelungirea contractului de furnizare a gazelor cu Rusia, pentru inca 3 ani, deși administrația de la Belgrad și-a exprimat dorința de a adera la Uniunea Europeana, care cere sancțiuni asupra importurilor de gaz de la Moscova. Președintele Aleksandar Vucic a declarat ca…