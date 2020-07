Amână Netanyahu detonarea bombei Cisiordania? Totul despre planul Israelului de a anexa noi teritorii palestiniene ​Israelul poate pune oricând în mișcare, începând cu 1 iulie, planul privind anexarea unei parți din Cisiordania, un teritoriu care ar trebui sa fie inima unui viitor stat palestinian. Aceasta data a fost convenita de principalele formațiuni din coaliția de guvernare, Likudul lui Benjamin Netanyahu și &"Albastru Alb&" al lui Benny Gantz.



Anexarea ar pune capat definitiv muribundului proces de pace Oslo și, posibil, ar compromite o eventuala soluție a doua state. În plus, ar putea crește instabilitatea într-o regiune care și așa este afectata de conflicte… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

