- Cea de-a cincea ediție a Flight Film Festival – eveniment care se desfașoara intre 23 și 25 iunie – aduce din nou la Timișoara filme de mare succes, la Cinema Victoria, D’Arc pe Mal, și in Mansarda Facultații de Arta din Timișoara. Anul acesta, organizatorii propun cinefililor trei secțiuni inedite:…

- Amalia Gaița lanseaza cel de-al treilea material discografic, intitulat „Mimosa”, in cadrul unui concert ce va avea loc in 21 iunie, la ora 19:30, la Cinema Victoria in Timișoara. Au trecut șase ani de la albumul de debut „Melting Sun”, iar anul acesta „The Grey EP” a marcat o tranziție stilistica spre…

- A treia ediție locala a evenimentului Fabricat in Romania va avea loc sambata, 13 mai, la Facultatea de Mecanica din Timișoara (bd. Mihai Viteazu nr. 1). Vor putea fi admirate motociclete, autovehicule și camioane de fabricație romaneasca intre orele 10 și 15.

- La sfarșitul saptamanii trecute, membrii formației Pragu’ de sus au lansat melodia „Cei care iubim Timișoara”, care va avea parte și de un videoclip in viitorul apropiat. Evenimentul de lansare a acestui single a inclus un concert pe maul Begai, la Porto Arte, loc unde, ca și in ocaziile anterioare,…

- Șase medici din Timișoara, cu diferite specializari, participa voluntar la un proiect inedit lansat de catre Consiliul Județean Timiș. „PREVENTIM - copii sanatoși pentru o societate sanatoasa” se numește inițiativa care s-a lansat, marți, in sala multifuncționala a CJT. Peste 200 de profesori s-au inscris…

- Solista timișoreanca Amalia Gaița a lansat recent videoclipul piesei „Animals“, melodie care se regasește pe cel mai recent E.P. lansat la inceputul acestui an, „The Grey“. Materialul discografic care conține patru piese care se poate asculta pe platformele de streaming a fost lansat cu o inedita audiție…

- Cel mai recent album al formației timișorene JazzyBIT, numit Drive, poate fi ascultat acum și pe format vinil, comenzile pentru acest material discografic putand fi realizate aici. Cel de-al treilea disc al timișorenilor a fost lansat cu un concert special care s-a desfașurat anul trecut la Cinema Victoria…

- Procurorii DIICOT Timisoara au trimis in judecata 35 de persoane, cetateni romani si libanezi, o parte dintre ei din conducerea Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa la data faptelor, care ar fi vandut la pret de fier vechi 2.450 de vagoane destinate casarii, desi acestea intrau intr-o…