Stiri pe aceeasi tema

- Amalia a intrat in casa Mireasa, capriciile iubirii, cu zambetul pe buze, gata sa iși gaseasca partenerul care sa o faca cea mai fericita femeie din lume. Puțini știu ca Amalia are un trecut amoros destul de tumultos și ca, la un moment dat, a fost ceruta in casatorie de un barbat care ulterior a devenit…

- O noua prezența feminina in casa Mireasa, capriciile iubirii, a creat o atmosfera destul de tumultuoasa. Inca de cand a intrat in platou, frumoasa Amalia a furat toate privirile, insa a marturisit ca s-a cam speriat de reacția mamelor. Inițial, Amalia le-a spus mamelor ca are 19 ani, iar acestea au…

- Astfel, întrebat daca un parinte are dreptul sa știe informații cu privire la vaccinarea profesorilor, ministrul Educației a raspuns afirmativ, însa doar cu respectarea limitelor protecției informațiilor cu caracter personal (GDPR). …

- Declaratie a ministrului educatiei, Sorin Cimpeanu, privind noul an școlar Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (2 septembrie, ora 07:09:42) - Realizator: Fata de anul scolar trecut, din 13 septembrie, creste rata de infectare dintr-o localitate,…

- Anunț important pentru toți parinții care au copiii la școala! Incepand cu data de 13 septembrie, de la redeschiderea școlilor, fiecare parinte va primi cate un formulat alcatuit din trei rubrici, unde va completa afirmativ daca dorește ca cel mic sa fie vaccinat, respectiv negativ, in cazul opus. Iata…

- O puma care a atacat un baiețel de 5 ani în sudul Californiei a fost împușcata și ucisa de forțele de ordine care se ocupa de fauna, au anunțat autoritațile, potrivit Guardian. Puma (cunoscuta și drept leu de munte) de 30 de kilograme l-a atacat pe micuț în timp ce acesta se…

- Mai este foarte puțin timp pana pe data de 13 septembrie, atunci cand școlile din Romania se vor deschide, astfel ca, dupa ultimul anunț al ministrului Educației, referitor la vaccinarea in randul elevilor peste 12 ani, exista multe intrebari legate de formularele de imunizare. Așadar, Sorin Cimpeanu…

- Ministerul Educației pregateste formulare prin care va solicita acordul parintilor privind vaccinarea copiilor de peste 12 ani. Ministrul Educației a anunțat ca formularele vor fi distribuite dupa inceperea scolii, iar parinții vor putea raspunde cu „da" sau „nu". „Va fi un coordonator pe…