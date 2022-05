Stiri pe aceeasi tema

- Amalia Bellantoni se bucura in aceste momente de zile pline de relaxare, asta fiindca este in vacanța, in Sicilia, alaturi de soțul ei și cei doi copii! Ei bine nu doar ca se relaxeaza pe cinste, ci vedeta se și rasfața la cote maxime. Iata ce schimbare de look și-a facut la un salon de infrumusețare…

- Viceprimarul municipiului Constanta, Ionut Rusu, a primit luni, 11 aprilie, vizita unui grup de studenti si profesori participanti la proiectul "Erasmus Understanding BLUE GROWTH Strategy, care se desfasoara in municipiul Constanta, in perioada 11 15 aprilie.Gazda vizitei internationale din cadrul proiectului…

- „Luni, dupa sedinta coalitiei, vom prezenta intregul pachet Sprijin pentru Romania, un pachet atat social, cat si economic, asteptat de romani si de mediul de afaceri, dar in principal foarte necesar pentru aceasta perioada prin care trece si Romania impreuna cu intreaga Europa. (...) E un pachet de…

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astazi o intrevedere cu un grup de deputați italieni și romani, exponenți ai Grupului „Renew Europe” din Parlamentul European. Discuția a vizat situația de securitate din țara și din regiune, impactul economic major al razboiului din Ucraina pentru…

- Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, s-a intalnit, astazi, in vama Siret, cu o delegație din partea Parlamentului European. Din delegație au facut parte europarlamentari din Italia, Suedia și Romania, din comisia de munca a Parlamentului European. Gheorghe Flutur a spus ca discuțiile…

- Cristina Spatar nu are voie sa paraseasca țara alaturi de cei copii, pentru ca fostul soț nu este de acord. Artista și-ar fi dorit sa se mute in Anglia pentru a oferi un viitor mai bun pentru Albert și Aida. Sora Cristinei Spatar locuiește in Anglia, iar artista și-ar fi dorit sa se mute la ea impreuna…

- „Hub-ul umanitar deschis sub protectie civila europeana, acesta functioneaza, deja au fost transporttate materiale din Italia, din Slovenia, Bulgaria si alte materiale din interiorul Romaniei. In colaborare cu autoritatile uccrainene, se transfera cu camioane din ucraina, se alimenteaza cu toate materialele…