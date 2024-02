Stiri pe aceeasi tema

- O adevarata tragedie a avut loc in Sectorul 4 din București! Un barbat a fost impușcat de varul lui. Iata de ce a recurs la acest gest șocant, dar și ce au transmis reprezentanții Poliției din Capitala!

- Un incident șocant a avut loc, de curand, in Valcea. O femeie in varsta de 30 de ani a fost lovita cu pumnii in cap și injunghiata de catre iubitul ei, un barbat din Constanța. In urma incidentului, acesta s-a facut nevazut, in timp ce acum este cautat de polițiști.

- Universitatea Craiova o va intalni vineri, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe U Cluj, intr-o partida contand pentru etapa 25 a Superligii. Despre acest duel din Banie au vorbit joi, intr-o conferinta de presa, antrenorul Stiintei, Ivaylo Petev, si portarul David Lazar. Tehnicianul bulgar…

- Petrolul - CFR Cluj 1-2. Adrian Mutu, antrenorul ardelenilor, a comentat victoria obținuta de echipa lui in prelungiri, dupa golul lui Ciprian Deac. Adrian a fost mulțumit de jocul echipei lui, care a caștigat al doilea meci la rand, dupa 4-1 cu Voluntari. Mutu l-a laudat pe El Kaddouri, vedeta adusa…

- Petrolul - CFR Cluj. Razvan Sava, portarul ardelenilor, a comentat victoria echipei lui. CFR Cluj a caștigat in prelungiri, dupa golul lui Deac. Sava considera ca unitatea grupului a facut diferența. Reacția lui Sava dupa Petrolul - CFR Cluj „Avem incredere unul in altul, aveam incredere ca echipa va…

- Intr-un incident șocant petrecut astazi in sediul Consiliului Județean Dambovița , un jurnalist a fost agresat in mod brutal de catre susținatori ai pesediștilor, intr-o manifestare de intoleranța fața de opiniile divergente. Consiliului Județean Dambovița este condus de pesedistul Ștefan Corneliu,…

- Vladislav Blanuța (21 de ani) a ratat incredibil in minutul 70 al duelului dintre FCU Craiova și Petrolul, la scorul de 0-0. A trimis in bara, din doar doi metri. Atacantul s-a razbunat din greșeala in minutul 90, cand portarul Zima i-a degajat in spate. Vlanislav Blanuța, moldoveanul devenit eligibil…

- Adrian Mititelu, finanțatorul de la FCU Craiova, a comentat victoria exhipe oltene cu Sepsi, scor 2-1, in etapa #17 din SuperLiga. Mititelu crede ca victoria cu Sepsi va fi extrem de importanta și pentru moralul jucatorilor, care vor obține puncte in urmatoarele etape și se vor apropia de zona de play-off.…