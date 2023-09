Stiri pe aceeasi tema

- Divorțul dintre Livia și Catalin Bordea a creat mii de reacții in lumea mondena. Fanii celor doi au fost cei mai șocați de desparțirea acestora. Dupa ce s-a aflat de separarea lor, dar și despre așa zisa relație pe care fosta soție a lui Catalin Bordea o are cu Spike, noi dezvaluiri ies la iveala. Catalin…

- Andreea Antonescu a fost data de gol de persoanele din anturajul lui Catalin Bordea, marturisind ca ar fi incercat sa se apropie de el mai mult decat de un prieten. Aceasta ar fi inceput cu mesaje de susținere, spunandu-i ca il susține in divorțul de Livia.

- Spike și fosta lui Catalin Bordea, Livia, formeaza unul dintre cele mai noi și controversate cupluri ale momentului. Cei doi au fost surprinși impreuna și deja nu mai e un secret ca se iubesc, dar puțini știu detalii despre situația lor financiara. Ce afaceri are cantarețul care a castigat sume enorme…

- Catalin Bordea a recunoscut ca, de fapt, nu el s-a desparțit de Livia, fosta soție, ea e cea care a cerut divorțul. In podcastul „Colegi de camera”, alaturi de Nelu Cortea, comediantul a facut dezvaluiri neașteptate despre fosta relație și, totodata, i-a mulțumit cantareței care l-a ajutat in momentele…

- Zvonurile legate de desparțire și apoi confirmarea separarii au starnit un val de reacții in spațiul public, in condițiile in care era vorba despre unul dintre cele mai frumoase și discrete cupluri din showbiz-ul romanesc. Chiar daca, inițial, a ales sa pastreze tacerea, afirmand chiar ca nu știe nimic…

- In cursul zilei de ieri Catalin Bordea a anunțat oficial, desparțirea de femeia alaturi de care a trait o frumoasa poveste de dragoste mai bine de un deceniu. Celebrul comediant a anunțat ca au semnat actele de divorț și ca au luat-o pe drumuri separate. Ce declara Catalin Bordea in trecut, despre fosta…

- Catalin Bordea este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați comedianți de la noi din țara. Acesta a reușit sa atraga simpatia publicului larg cu ajutorul poveștilor sale inspirate din copilaria petrecuta la Botoșani, alaturi de bunica Aspazia. Ulterior, el a inceput sa creeze numere de stand-up inspirate…

- Informația potrivit careia Catalin Bordea și Livia s-au desparțit i-a neliniștit pe fani. Unele voci susțin ca vedeta a apelat deja la ajutorul unui specialist pentru a depași situația in care se afla. Ce a fost scos la iveala despre comediant – in urma cu doi ani de zile, vorbea despre un eventual…