- Fata inecata cu jeleu a decedat ieri, 2 mai, la Spitalul de Urgența pentru Copii din Cluj. Poliția a fost anunțata de medici și este in desfașurare o ancheta. In timp ce se afla la școala, in localitatea Geaca, adolescenta s-a inecat cu un jeleu. Medicii spun ca s-a pierdut timp prețios pana cand o…

- Eleva care se inecase cu un jeleu a murit in cursul zilei de mați la Spitalul de copii din Cluj. Ea era internata la terapie intensiva și era menținuta in viața cu ajutorul aparatelor.Joi, 26 aprilie, in timp ce se afla la școala, fata a ramas fara aer intr-o pauza, la scurt timp dupa ce a mancat un…

- O eleva de 14 ani de la Scoala Gimnaziala Geaca, judetul Cluj, a fost salvata, miercuri, de echipajul SMURD, dupa ce s-a inecat cu un jeleu la scoala. "Echipajul SMURD din cadrul Punctului de Lucru Mociu a fost solicitat in cursul zilei de astazi pentru a interveni in cazul unei eleve de 14 ani care…

- Specialiștii fac ultimele pregatiri pentru lansarea rachetei SpaceX Starship. Evenimentul ar trebui sa aiba loc joi. Luni, lansarea a fost oprita in ultimul moment din cauza unei probleme tehnice.

- E primul sezon cu arbitraj video in Liga 1, dar sistemul continua sa provoace polemici privind utilitatea lui chiar și la 8 luni de la momentul in care a fost implementat. Ultimul club mare care s-a plans de VAR, pe un ton chiar foarte aprins, e CFR Cluj, atat prin vocea antrenorului principal, cat…

- Eleva de 13 ani, care a cazut de la inalțime joi, de la Colegiul „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, a fost transferata de la Spitalul de Copii la Clinica de Neurochirurgie. Medicii spun ca starea ei este stabila, insa fata are o leziune grava la coloana.„Fetița are o fractura de coloana vertebrala. A…

- O fetița din Șieu are nevoie de ajutor! A fost diagnosticata cu o forma severa de leucemie, motiv pentru care parinții sai fac apel la oameni cu suflet mare pentru donare de sange. Bistrițenii și nu numai sunt chemați sa doneze sange pentru o fetița de doar 7 anișori din Șieu, internata la Cluj, la…

- Lazio Roma, adversara de lui CFR Cluj din Conference League, nu traverseaza cel mai bun moment in Serie A. Formația „biancocelesti” nu e in forma inaintea dublei cu „feroviarii”: a pierdut pe teren propriu cu Atalanta, 0-2, ratand șansa de a urca pe un loc de Champions League. Pe 16, respectiv 23 februarie,…