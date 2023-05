Stiri pe aceeasi tema

- Duminica seara, incepand cu ora 19.00, locuitorii comunei Chiajna, dar și alți ilfoveni și chiar bucureșteni, și-au dorit sa participe la un nou eveniment de excepție, marca a Casei de Cultura ”Doamna Chiajna” – spectacolul intitulat sugestiv ”Nostalgia primaverilor de altadata”. Articol publicat in…

- Prezentatorul Daniel Pavel (46 de ani) a facut anunțul: de la 1 Mai, se schimba regulile la „Survivor Romania” 2023. Incepe etapa individualelor pentru cei 8 concurenți, așadar cei ramași nu vor mai juca in echipe, potrivit click.ro. „Am mai facut un pas pe drumul spre finala”. „Au mai ramas opt. Ei…

- Cu o saptamana inaintea Paștelui, pe 9 aprilie, ne bucuram de cea mai importanta sarbatoare care vestește Paștele. Rememorand intrarea triumfala a Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim, Duminica Floriilor sau a Stalpilor, cum mai este denumita, ne pregatește sufletele pentru miracolul Invierii Domnului.…

- Barbatul a fost oprit in trafic de politistii de la Serviciul Rutier, anuntati de conducerea societatii Transbus, care primise informatii de la echipele de control ce-l observasera pe sofer ca are un comportament ciudat la volan, in timp ce transporta calatori pe ruta Buzau-Vadu Pasii. Barbatul inchidea…

- Au trecut 105 ani de la unirea Basarabiei cu Romania. Cu acest prilej, un ales sobor de preoți condus de Preasfințitul Parinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar Patriarhal a savarșit astazi, la Catedrala Patriarhala, o slujba de parastas pentru fauritorii unirii. ”Astazi se implinesc 105 ani de cand,…

- ”Mame, soții, bunici, surori și fiice, prietene sau doar colege – sunteți mereu alaturi de noi și, zi de zi, ne umpleți sufletul cu caldura gandurilor bune, oferind acel strop de gingașie care face diferența. Va mulțumim! La mulți și minunați ani!”, a transmis doamnelor din comuna Corbeanca, viceprimarul…

- Casa Alba a transmis recent ca in cadrul guvernului SUA s-a ramas la „ fara consens” cu privire la modul in care a inceput COVID. Purtatorul de cuvant al Securitații Naționale a Casei Albe, John Kirby, a declarat luni (27 februarie) ca nu a existat o concluzie definitiva și un consens in guvernul SUA…