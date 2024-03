Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi se pregatesc pentru cel mai strict post de peste an: cel al Pastelui. De astazi incepe Saptamana Alba, cunoscuta si sub numele de Saptamana Branzei. Asta inseamna ca oamenii care tin post nu mananca deloc carne; singurele produse de origine animala permise sunt lactatele si ouale.…

- Postul Paștelui este unul dintre cele doua posturi mari din ani, alaturi de Postul Craciunului. Lasata Secului pentru Postul Paștelui 2024 este ziua ce marcheaza inceputul postului și ultima in care se mananca de dulce. Descopera cand se lasa sec și ce obiceiuri dunt legate de postul Paștelui.Ce semnificație…

- Unele vise au o anumita semnificație, iar in funcție de ce anume visam, poate fi de bine sau de rau. Ai visat vreodata ca iți tunzi parul și te-ai intrebat ce inseamna? Afla in randurile urmatoare. Ce inseamna cand visezi ca iți tunzi parul Visele sunt o parte misterioasa a vieții noastre. Sunt pline…

- Profesorii au voie sa faca meditații fiscalizate cu copii din afara cursurilor, dar nu cu cei de la clasa. Altfel, pot fi sancționați pana la concediere sau suspendarea de la catedra pana la 7 ani de zile.Pana acum, sancțiunile din partea Ministerului Educației erau mult mai blande și foarte rar…

- In perioada 30 decembrie 2023 – 02 ianuarie 2024, activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judetean Bacau a avut un caracter preponderent preventiv, iar misiunile au vizat in principal asigurarea masurilor de ordine publica la spectacolele de datini și obiceiuri stramoșești, dar și la tradiționalul foc…

- Incepe anul incercarilor și al proiectelor, dar va aduce și reușite mari, arata horoscopul pentru zodia Leu in 2024. Va fi anul in care nativii Lei se vor apropia mai mult de marile lor obiective, vor fi mult mai inventivi și intreprinzatori. Unii dintre ei vor emigra, alții vor investi in afaceri,…

- Tradițiile și obiceiurile asociate sarbatoririi Craciunului nu numai ca aduc magia și bucuria in sufletele oamenilor, dar au și o istorie bogata și o profunzime culturala care se transmit de la o generație la alta. Perioada dintre 25 și 27 decembrie este plina de ritualuri menite sa aduca noroc și prosperitate…

- 2024 este anul Dragonului de Lemn. Ce inseamna lemnul in zodiacul chinezescConform calendarului chinezesc, Anul Nou 2024 este sub semnul Dragonului de Lemn. Perioada in care se desfașoara este intre 10 februarie 2024 și 28 ianuarie 2025. Vestea buna este ca astrologii promit noroc și prosperitate.…