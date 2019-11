Fostul primar al New Yorkului Michael Bloomberg si-a cerut scuze duminica pentru politica de retineri si perchezitii arbitrare ('stop-and-frisk') al carei aprig aparator a fost pana in prezent in numele luptei impotriva criminalitatii, relateaza AFP. "Am gresit si imi pare rau", a declarat miliardarul care a tinut o cuvantare intr-o biserica majoritar afro-americana din Brooklyn, intarind inca o data ideea ca se pregateste sa se lanseze in cursa pentru Casa Alba. Luarea de pozitie a marcat o spectaculoasa schimbare cu 180 de grade din partea lui Michael Bloomberg care a aparat intotdeauna…