Stiri pe aceeasi tema

- Acești stejari care au prins și gripa spaniola din 1918 pleaca în carantina în Austria! Dupa ce trece epidemia, se vor întoarce acasa la Ikea. kmkz.ro

- Alberto Bellucci, un barbat in varsta de 101 ani, infectat cu noul coronavirus, a fost declarat vindecat de medicii de la spitalul din Rimini. Batranul a mai infruntat gripa spaniola si cele doua razboaie mondiale de-a lungul vietii.

- Boala Covid-19 poate fi invinsa, titreaza jurnaliștii de la ilgiornale.it. Și asta se poate face la orice varsta. Un exemplu este un pacient in varsta de 101 ani, care a fost externat in 25 martie din spitalul din Rimini, unde a fost internat. Omul a invins atat teribila gripa spaniola, care intre 1918…

- Istoricul Tudor Roșu, de la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, a realizat o cercetare extrem de interesanta despre un subiect ignorat pana acum: modul in care s-a desfașurat Marea Adunare Naționala de la Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918, in plina epidemie de gripa spaniola. In spațiul transilvan,…

- Pandemia de gripa spaniola din 1918 a fost unul dintre cele mai mari dezastre din istoria omenirii. 500 de milioane de oameni din intreaga lume au fost infectați, iar numarul celor decedați s-a apropiat de 100 de milioane, potrivit celor mai sumbre estimari.

- Acum o suta de ani, o lume ce abia trecuse printr-un razboi care a luat 20 de milioane de vieti a fost nevoita sa se confrunte cu o amenintare inca si mai mortala: o epidemie de gripa, relateaza BBC.

- O femeie de 35 de ani din localitatea Racovița, județul Sibiu, a murit la spital, dupa ce timp de cateva zile s-a tratat acasa, iar apoi a refuzat internarea. Abia cand starea ei s-a inrautațit a fost dusa la Spitalul Județean din Sibiu, scrie Mediafax.Femeia de 35 de ani, internata in Spital…

- Gripa aviara a fost detectata in fermele de curcani din estul Poloniei, au anuntat miercuri autoritațile, iar presa locala a informat ca focarul ar putea impune sacrificarea a pana la 40.000 de pasari, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Polonia, cel mai mare producator de pasari de curte din…