Parlamentul din El Salvador – cea mai mica și cea mai dens populata țara din America Centrala – a aprobat duminica o lege care impune starea de urgența in fața valului de crime care au loc in țara provocat de doua bande, scrie CNN . Sambata, poliția din El Salvador a raportat 62 de omoruri. Potrivit legii, mai multe drepturi constituționale, inclusiv libertatea de asociere și dreptul la aparare susținuta de stat in instanța, vor fi suspendate pentru 30 de zile pentru a ținti mai bine grupurile criminale, potrivit decretului. Forțele de securitate vor avea, de asemenea, voie sa intercepteze apelurile…