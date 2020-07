Stiri pe aceeasi tema

- Evaluat la 4 milioane de euro de catre site-ul transfermarkt, Alexandru Cicaldau, cel mai bine cotat jucator al Craiovei, a intrat in atenția catorva cluburi pentru care suma de transfer nu ar fi o problema. Conform Sunday Mirror, Everton ar fi interesata de serviciile mijlocașului roman, cu atat mai…

- Norocol a fost de parte lui. Un roman a caștigat la pariuri sportive suma fabuloasa de 750.000 de lei. Astfel, barbatul s-a imbogațit peste noapte, dupa ce a jucat un bilet de dar 160 de lei.

- Un roman a caștigat suma de 750.000 de lei la pariuri sportive cu un bilet de 160 e lei. Biletul a fost jucat duminica, 28 iunie, iar norocosul parior a dat lovitura vieții și a prins o cota de 3246,51.

- Coronavirusul schimba regulile și in cazinouri și in casele de pariuri sportive. Consilierul guvernamental in domeniu estimeaza redeschiderea industriei jocurilor de noroc pe 15 iunie. Pana atunci, statul roman platește zeci de milioane de euro pe șomajul tehnic incasat de angajați din salile de pacanele,…

- Consilierul guvernamental in domeniu estimeaza redeschiderea industriei jocurilor de noroc pe 15 iunie. Pana atunci, statul roman platește zeci de milioane de euro pe șomajul tehnic incasat de angajați din salile de pacanele. Industria jocurilor de noroc platește 45.000 de salarii lunare și in jur de…

- Ziarul Unirea Cand se redeschid casele de pariuri sportive și salile de pacanele: Pariorii vor purta maști, iar intre aparate va fi montat plexiglas Pandemia de COVID-19 schimba regulile și in cazinouri și in casele de pariuri sportive. Consilierul guvernamental in domeniu estimeaza redeschiderea industriei…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa ca Legea 28/2020 privind comercializarea produselor alimentare contine doua prevederi "daunatoare", una dintre acestea referindu-se la posibilitatea de a percepe legal, de la furnizor, servicii…

- Pariorii, ca tot nu se mai organizeaza competitii sportive pe motiv de coronavirus, ar putea sa se reorienteze: si sa parieze cine va iesi cistigator din “ringul” de la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. In coltul galben cu negru, de la sustinerea politica galben, negru de la ocupatia anterioara,…