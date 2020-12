Stiri pe aceeasi tema

- Porțiunea de drum național care a fost afectata de inundațiile din toamna acestui an, pe o distanța de circa 100 de metri in municipiul Petroșani a fost reparata. Lucrarile au fost finalizate, iar tronsonul de drum a fost redeschis traficului auto, care de la finalul lunii septembrie s-a desfașurat…

- Lucrarile de construcție a noii Unitați de Primire a Urgentelor de la Spitalul Județean din Oradea s-au finalizat, iar in cateva zile se vor semna toate documentele necesare receptiei si autorizarii spațiului, a anunțat pe Facebook Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor. Noua UPU are…

- Buzaul va avea o sala de sport special adaptata pentru persoanele cu dizabilitati. Este vorba despre un proiect al Consiliului Județean Buzau care beneficiaza de fonduri de la Guvern. Lucrarile sunt efectuate de catre o firma din Buzau și vor incepe chiar in aceasta saptamana. Compania Naționala de…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anuntat, miercuri, ca, pana la finalul anului, se va da ordinul de incepere a lucrarilor pe toti cei 52 de kilometri ai inelului de sud din Autostrada de Centura Bucuresti, anunța news.ro.Premierul Ludovic Orban a intrebat, miercuri, in sedinta de…

- Daily Mail publica o fotografie a primelor doze de vaccin anti Covid produse de commpania Pfizer, pe o linie de productie din Belgia.Seful Pfizer din Marea Britanie: A fost minunat sa vedem cum vine primul flacon pe linia de fabricatie, potrivit alephnews.ro. Citește și: ANALIZA MASURI…

- "Suntem in analiza pentru posibile alte masuri” Ludovic Orban anunta implementarea in Capitala a restrictiilor prevazute pentru localitatile care depasesc rata de infectare cu noul coronavirus de trei cazuri la o mie de locuitori, masuri care vor intra in vigoare dupa adoptarea unei hotarari a…

- Fermierii din țara au inceput semanatul de toamna. Lucrarile sint in toi, iar acest lucru a devenit posibil, dupa ce agricultorii au primit ajutor de la stat. Despre aceasta ministru al Agriculturii Ion Perju a declarat in cadrul ședinței de Guvern. „Lucrarile de semanat sint in toi. In unele regiuni…