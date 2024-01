Stiri pe aceeasi tema

- Doi urmariti international, condamnati la 7 ani de inchisoare pentru lovire sau alte violente si la peste 3 ani pentru furt calificat, au fost adusi luni in tara din din Irlanda si din Franta, potrivit news.ro.”La data de 15 ianuarie 2024, Politia Romana a adus in tara doua persoane, ce aveau emise…

- Nr. 30 din 11 ianuarie 2024 POLITISTII AU ADUS IN TARA CINCI URMARITI LA NIVEL INTERNATIONAL La data de 10 ianuarie 2024, Politia Romana a adus in tara 5 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Astfel, a fost adus un barbat, de 29 de ani, din Galati, urmarit…

- La data de 10 ianuarie 2024, Politia Romana a adus in tara 5 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Potrivit Politiei Romane, a fost adus un barbat, de 29 de ani, din Galati, urmarit international pentru savarsirea infractiunii de furt calificat. Acesta…

- La data de 4 ianuarie 2024, politistii romani au adus in tara doua persoane, de 20, respectiv 29 de ani, pentru executarea unor sentinte.Conform Politiei Romane, un tanar, de 20 de ani, din Arad, a fost condamnat de catre Judecatoria Arad pentru savarsirea infractiunii de furt calificat.Acesta a fost…

- Doi tineri, de 20 și 29 de ani, condamnați in Romania pentru trafic de migranți și furt calificat, au fost aduși joi in țara din Franța și Austria pentru executarea sentințelor. Potrivit Poliției Romane, un tanar de 20 de ani, din Arad, care fusese condamnat de Judecatoria Arad pentru savarșirea infracțiunii…

- In perioada 18 19 decembrie 2023, Politia Romana a adus in tara 7 barbati, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. In perioada 18 19 decembrie 2023, Politia Romana a adus in tara 7 barbati, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea,…

- Direcția Naționala Anticorupție (DNA) a anunțat ca a inceput urmarirea penala fața de Arhiepiscopul Teodosie pentru savarșirea infracțiunii de cumparare de influența. In același dosar este urmarit penal și un consilier din cadrul Arhiepiscopiei Tomisului, pentru savarșirea infracțiunii de complicitate…

- In data de 30 noiembrie a.c., politistii din cadrul Secției de poliție rurala Ramnicelu au depistat un barbat in varsta de 29 de ani, din Ramnicelu, urmarit national. Pe numele sau, Judecatoria Mangalia a emis mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea in data de 29 noiembrie a.c. Buzoianul a fost…