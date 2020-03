Stiri pe aceeasi tema

- Inca patru romani infectati cu coronavirus si-au pierdut viata in afara granitelor Romaniei. Este vorba despre alti trei romani decedati in Italia si unul in Franta. "In conformitate cu informatiile obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana…

- Saloanele, cordidoarele spitalului sunt ticsite de bolnavi. Doar in Bergamo sunt peste 4.600 de infectati cu cornoavirus. Iata reportajul Sky News Numarul deceselor provocate de pandemia de coronavirus in Italia a crescut vineri cu inca 627, un record pentru o singura zi, astfel…

- Numarul deceselor provocate de pandemia de coronavirus in Italia a crescut vineri cu inca 627, un record pentru o singura zi, astfel ca bilantul ajunge la 4.032 de morti, a anuntat Protectia Civila italiana, potrivit Reuters, relateaza Agerpres. Italia depasise inca de joi China in bilantul total al…

- Regiunea italiana Lombardia nu mai are niciun pat disponibil in secțiile de terapie intensiva ale spitalelor. Din acest motiv, medicii au cerut sprijinul colegilor din sud, informeaza palermo.repubblica.it.Astfel, doi pacienți aflați in stare grava, unul in varsta de 61 de ani, iar celalalt de 62 de…

- Daniela Buzatu locuieste in Italia de 12 ani. Ea este rezidenta in provincia Cremona, din Lombardia și marți a fost diagnosticata cu coronavirus dupa ce mai multe zile la rand s-a simțit rau. Potrivit rotalianul.ro, culmea, testul cu rezultatul pozitiv la coronavirus i-a fost facut cand deja…

- O romanca din Italia a fost diagnosticata cu noul coronavirus dupa ce mai multe zile s-a simțit rau. Ea a declarat pentru publicația Rotalianul ca acum se simte bine.In Romania, șase persoane au fost infectate cu noul coronavirus, dintre care una s-a vindecat. Situația actualizata privind raspandirea…

- Starea de sanatate a pacientilor depistati pozitiv cu noul coronavirus Starea de sanatate a pacientilor depistati pozitiv cu noul coronavirus si internati în prezent, la Cluj si la Timisoara, este în continuare stabila, informeaza Grupul de Comunicare Strategica. Pacienta…

- Andreea Archip, trimisul special Libertatea in Lombardia, unde mai multe localitați au fost izolate din cauza coronavirusului, transmite informații și relatari despre cum fac fața oamenii amenințarii epidemiei. Regiunea din nordul Italiei este camin pentru aproape 180.000 de romani. Medicul de familia…