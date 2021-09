Stiri pe aceeasi tema

- 45 de cetațeni afgani au fost evacuați sambata din Afganistan. Ei se afla in Pakistan și vor ajunge in Romania, anunța reprezentanții Celulei de criza interinstituționala coordonata de ministrul Afacerilor Externe Bogdan Aurescu. Pe lista cu persoane evacuate din Afganistan sunt colaboratori ai trupelor…

- Romania a reușit pana in prezent sa evacueze din Afganistan 61 de cetațeni afgani din categorii vulnerabile, in urma demersurilor Celulei de criza interinstitutionale coordonata de la nivelul ministerului, anunța MAE. Doar sambata, 45 de cetațeni afgani au fost evacuați și duși in siguranța in Pakistan,…

- Ministerul Afacerilor Externe a informat, sambata, 4 septembrie, ca un total de 61 de afgani au fost evacuați din țara ocupata de regimul tabilan, dupa ce 45 de afgani au parasit, astazi, teritoriul acestei țari „și se afla in siguranța pe teritoriul pakistanez”. „Celula de criza interinstituționala…

- "Celula de criza interinstitutionala convocata pe 13 august si coordonata de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, si-a continuat activitatea de identificare a celor mai bune solutii pentru evacuarea cetatenilor afgani esentiali pentru Romania - colaboratori ai trupelor romane in teatrul de operatiuni…

- Toti cetatenii romani care au solicitat sprijin pentru evacuare autoritatilor romane se afla in siguranta in afara teritoriului afgan, transmite Ministerul Afacerilor Externe pe Facebook . „Celula de criza interinstitutionala, convocata la data de 13 august 2021 de catre ministrul afacerilor externe…

- Un grup format din 14 cetațeni români a fost transferat în incinta Aeroportului internațional din Kabul. Cetațenii români sunt în siguranța în incinta aeroportului, fiind pregatiți pentru evacuare pe cale aeriana, transmite vineri MInisterul Afacerilor Externe. Cei 14 cetațeni…

- „Celula de criza interinstituționala, convocata la data de 13 august 2021 de catre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, care a continuat sa activeze in regim permanent pentru asigurarea evacuarii cetațenilor romani care și-au manifestat opțiunea de a fi repatriați din Afganistan, informeaza…

- ”Celula de criza interinstitutionala, convocata la data de 13 august 2021 de catre ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu, care a continuat sa activeze in regim permanent pentru asigurarea evacuarii cetatenilor romani care si-au manifestat optiunea de a fi repatriati din Afganistan, informeaza…