Stiri pe aceeasi tema

- 351 de noi cazuri de imbolnavire cu noul coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anuntat sambata Grupul de Comunicare Strategica. Pana sambata, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 8.418 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID-19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, astazi, alte șase decese ale unor persoane infectate cu coronavirus, bilanțul din Romania ajungand la 417 cazuri. Deces 412 Barbat, 60 ani din judetul Arad. Internat in Spitalul Județean de Urgența Arad in data de 02.04.2020. Rezultat pozitiv pe data de 02.04.2020;…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca alti cinci romani au pierdut lupta cu noul coronavirus. Ultimele cinci cazuri de decese din aceasta cauza s-au inregistrat in Vrancea, Bistrita Nasaud, Hunedoara si Timis Deces 388 Femeie, 66 ani din județul Vrancea. Internata in 11.04.2020 in Spitalul…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat 15 noi decese survenite in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul total a ajuns la 346. Deces 332 – Femeie, 42 ani din Ialomița; asistenta medicala in Spitalul Țandarei – Laborator; ulterior a fost mutata la…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca 15 decese a unor persoane infectate cu COVID-19. Printre victime se afla și o persoana din județul Salaj, internata la Spitalul Județean de Urgența in coma grad IV. Bilanțul total in Romania este de 306 persoane decedate. Deces 302 Femeie, 59 ani din județul…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 16 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 306. Cea mai tanara victima este un barbat de 34 ani din județul Hunedoara, care suferea de imunodepresie (Deces 305).Citește și: Raed Arafat, despre sezonieri: 'Nimeni nu a crezut ca vor…

- Bilanțul deceselor din cauza Covid-19 crește la 29, dupa ce inca trei persoane au murit astazi. Toate persoanele decedate sunt din județul Arad, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Decesul 27: Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sâmbata, trei noi decese provocate de virusul COVID-19 în România. Cele trei victime au vârste cuprinse între 60 si 74 de ani. Decesul 27 Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, s-a internat…