Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Eros N. Titulescu SA intentioneaza sa preia Eurospatial SRL din judetul Olt”, anunta autoritatea de concurenta. Eros Titulescu este o companie care cultiva cereale, plante leguminoase si plante producatoare de seminte oleaginoase. Eurospatial…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Mutares SE & Co. KGaA, Germania intentioneaza sa preia activitatea de productie de transmisii manuale pentru autovehicule a Magna PT Bordeaux SAS, Franta”, arata autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996),…

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Impact Developer & Contractor SA a preluat societatea RCTI Company SRL”, anunta autoritatea de concurenta. Impact Developer & Contractor SA dezvolta proiecte imobiliare rezidentiale in vederea vanzarii la finalizare. RCTI Company are ca principal…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Enery Power Holding GmbH preia societatile Power L.I.V.E. ONE, Rott Energy, Zagra Hidro, Corabia Solar, Holrom Renewable Energy si East Wind Farm”, precizeaza autoritatea de concurenta. In conformitate cu prevederile Legii concurentei (nr. 21/1996),…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Electromontaj SA preia Hidroconstructia SA si societatile controlate de catre aceasta”, anunta autoritatea de concurenta. Electromontaj SA, parte a Grupului H4L, este o companie specializata in constructia si intretinerea liniilor de transport impreuna…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Flagas preia Rombeer Crangasu si, implicit, cele 14 statii de carburanti din judetele Dambovita si Prahova detinute sub marca RBC Gas”, a informat autoritatea de concurenta. Eventualele observatii si puncte de vedere pot fi transmise autoritatii…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Marcos Provit preia Polisano Pharma”, anunta autoritatea de concurenta. Polisano Pharma comercializeaza produse farmaceutice si parafarmaceutice in magazine specializate. Compania are 12 farmacii in judetul Sibiu, 9 farmacii in municipiul Sibiu,…

- ”Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. intentioneaza sa preia pachetul majoritar de actiuni al Be Shaping The Future S.p.A”, anunta autoritatea de concurenta. Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. este un furnizor italian de servicii IT…