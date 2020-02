Alte trei decese cauzate de gripa au fost inregistrate, fiind vorba despre doi barbati si o femeie, toti avand si alte afectiuni si nefiind vaccinati antigripal. In acest sezon, gripa a cauzat 34 de decese, pana in prezent.

Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), au fost confirmate trei noi decese, toate la persoane cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09.

Astfel, este vorba de un barbat in varsta de 55 de ani, din judetul Bacau, care a murit in 8 februarie, de un barbat de 50 de ani din judetul Bihor, care a murit in 12 februarie,…