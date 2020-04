Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Inca 8 DECESE provocate de COVID-19 in Romania: Bilanțul total ajunge la 400 de morți Inca 8 decese provocate de coronavirus au fost inregistrate in Romania: Bilanțul total ajunge la 400 de morți. Deces 393 Barbat, 72 ani din județul Botoșani. Internat in 23.03.2020 in Spitalul Județean…

- In urma cu cateva minute Grupul de Comunicare Strategica a raportat alte sapte decese.Iata de unde sunt victimele si ce comorbiditati aveau: Deces 393 Barbat, 72 ani din judetul Botosani. Internat in 23.03.2020 in Spitalul Judetean de UrgentaBotosani Sectia Neurologie pentru Accident vascular hemoragic.Recoltat…

- Ultima ora! Inca opt persoane au murit de coronavirus in Romania. Numarul total al deceselor a ajuns la 314. Vezi din ce zone sunt victimele Grupul de Comunicare Strategica anunta inca opt decese in randul romanilor confirmați cu coronavirus. Bilantul deceselor in Romania ajunge la 314. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca patru decese in randul romanilor confirmați cu coronavirus. Bilantul deceselor in Romania ajunge la 310. Deces 307 Barbat, 52 ani din județul Arad. Internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad – Secția de Nefrologie in data de 30.03.2020, pentru hemodializa.…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta inca patru decese cauzate de coronavirus in Romania. Pe lista este si un barbat de 41 de ani din Gorj, fara alte boli, insa care era obez. Bilantul total in tara noastra ajunge la 314 morti.Deces 311 Barbat, 41 an din județul Gorj. Persoana intoarsa…

- ZI NEAGRA! 23 decese de coronavirus anuntate, miercuri, in Romania. Bilantul mortilor a ajuns la 220. Printre morti, si un tanar de 35 de ani.Vezi din ce zone sunt victimele Grupul de Comunicare Strategica anunta inca cinci decese in randul pacientilor cu coronavirus. Bilantul deceselor ajunge la 220…

- Doua noi decesuri provocate de coronavirus au fost anunțate de Grupul de Comunicare Strategica Deces 45 Barbat, 57 de ani, jud. Timiș. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru...

- Ziarul Unirea Alte 3 DECESE provocate de coronavirus in Romania: Bilanțul a ajuns la 37 de cazuri. O victima avea doar 39 de ani Grupul de Comunicare Strategica a transmis duminica, faptul ca inca trei romani au murit din cauza coronavirusului. Bilanțul ajunge astfel la 37 de cazuri. Deces 35 Barbat,…