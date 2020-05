Stiri pe aceeasi tema

- In cursul serii de astazi, 9 mai 2020, au mai fost confirmate inca 3 de decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 939. – Deces 937 Barbat, 77 ani, județ Bistrița-Nasaud. Data confirmare: 24.04.2020. Data deces: 09.05.2020. Comorbiditați: Cardiopatie ischemica cronica.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca șapte decese in randul pacienților infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bilanțul morților a ajuns la 936 in Romania. Deces 930 Barbat, 69 ani, județ Hunedoara. Data confirmare: 14.04.2020. Data deces: 09.05.2020. Comorbiditați:…

- Noi decese inregistrate in Romania din cauza COVID-19:Deces 930Barbat, 69 ani, județ Hunedoara.Data confirmare: 14.04.2020.Data deces: 09.05.2020.Comorbiditați: BPOC. HTA st.II. Diabet zaharat tip II.Deces 931Femeie, 80 ani, județ Hunedoara.Data confirmare: 06.05.2020.Data deces: 09.05.2020.Comorbiditați:…

- Numarul de decese din cauza coronavirusului a ajuns la 926, dupa raportarea in urma cu cateva minute a alte 3 decese in Romania, inca unul in Mureș, transmite GCS. Dumnezeu sa-i odihneasca in pace! Condoleanțe familiilor. Deces 924 – Barbat, 82 ani, județ Mureș Data confirmarii: 02.05.2020.Data deces:…

- Coronavirus Romania 9 mai: Autoritațile au anunțat 926 de decese la pacienții infectați cu Covid-19 și 14.811 de imbolnaviri la nivel național. Sursa INSP DECESE NOI Deces 924 Barbat, 82 ani, județ Mureș Data confirmarii: 02.05.2020. Data deces: 07.05.2020. Comorbiditați: Diabet zaharat, Boala Parkinson.…

- Trei noi decese au fost raportate de Ministerul Sanatatii sambata, ducand astfel totalul victimelor la 926. Deces 924 Barbat, 82 ani, judet Mures Data confirmarii: 02.05.2020. Data deces: 07.05.2020. Comorbiditati: Diabet zaharat, Boala Parkinson. Deces 925 Femeie, 84 ani, judet Galati Data confirmare:…

- Noi decese in Romania din cauza COVID-19. Bilanțul total ajunge la 681 de morți. Intre decese este și o asistenta din Piatra Neamț, in varsta de 52 de ani, care lucra la Direcția de Asistența Sociala din Primaria Piatra Neamț. Ea a avut contact cu cazuri pozitive. Deces 676 Femeie, 87 ani din…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 9 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 628. Deces 620. Femeie, 72 ani din județul Bacau. Data internarii: 13.04.2020, in secția chirurgie a Spitalului Municipal Onești, cu pancreatita, transferata in secția ATI la data de 14.04.2020. Data…