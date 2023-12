Stiri pe aceeasi tema

- Victor Dinicu, fiul patronului pensiunii care a luat foc, avea 11 ani. Trupul carbonizat al copilului a fost gasit de salvatori. Petrecerea de la pensiune s-ar fi organizat chiar pentru Victor, care iși sarbatorea ziua de naștere. Baiatul era un hocheist promițator și facea partea din echipa sub 13…

- Victor Dinicu, de doar 11 ani, era fiul patronului pensiunii care a luat foc, luni, in localitatea din județul Prahova. Trupul carbonizat al copilului a fost gasit in aceasta dimineața de salvatori. Cheful de la pensiune se organizase chiar pentru minorul decedat, care iși sarbatorea ziua de naștere.…

- Victor Dinicu, fiul patronului pensiunii in varsta de 11 ani, a pierit in incendiul de la Ferma Dacilor din satul Tohani, Prahova. Acesta s-ar fi aflat la etajul pensiunii in momentul incendiului. Victor juca hochei la Brașov. Potrivit surselor noastre, acesta era un jucator promițator. Ii placea foarte…

- Studenți, profesori și șefi de catedra se numara printre persoanele ucise in masacrul sangeros din Praga. La cateva zile dupa atac, victimele ranite au inceput sa fie externate din spitale.

- Descoperire șocanta in Mare britanie! Doua cadavre, care aparțin unei mamei și copilului ei, au fost gasite la doua luni de la momentul in care au disparut. Femeia și-ar fi omorat copilul, iar mai apoi ar fi recurs la un gest necugetat. Cei doi au fost cautați cu disperare.

- Trupul neinsuflețit a lui Andrei, baiatul de 13 ani care a murit in Austria, a fost adus acasa. Sora sa a anunțat pe rețelele de socializare ca Andrei va fi inmormantat duminica, la ora 12.00, la Biserica Adormirii Maicii Domnului din Pucioasa. Suferința familiei este fara margini. Atat tatal cat și…

- Un restaurant McDonald's care s-a deschis in urma cu doar o saptamana a devenit deja viral pe rețelele de socializare datorita locației sale neobișnuite - in zona rurala din Quebec, Canada, inconjurat de terenuri agricole.McDonald's este unul dintre cele mai cunoscute branduri din lume, iar una dintre…

- Petrecerea de sambata a fost un prilej pentru concurenți de a se cunoaște. Bogdan a incercat sa discute cu Andreea, care a vorbit și cu Alex. Baiatul a dansat și cu Daria, dar a imbrațișat-o și pe Luiza. De asemenea, Daria a avut o discuție profunda și cu Andy.