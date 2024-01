Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru "Țețe" Moraru are 393 de meciuri in Liga 1, competiție in care a debutat in august 1974, intr-un Dinamo – Steaua 2-0. Acesta povestește inceputurile sale la Dinamo, dar și cum s-a ales cu porecla care l-a facut celebru. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” poate fi urmarita pe site-ul www.GSP. ...

- Bogdan Onuț (47 de ani) a fost prezent pe „Ilie Oana” la Petrolul - Rapid. Fostul fundaș din Divizia A, caștigator al unui titlu și a doua Cupe cu Dinamo, este in prezent stabilit in SUA, locuind in Houston din 2013. VIDEO Bogdan Onuț, in tribune la Petrolul - Rapid Nascut la Ploiești, Onuț a venit…

- Formatiile de juniori nascuti in anul 2011 fotbalisti Under 13 ale Academiei Hagi si clubului bulgar Dobrudja Dobrici au sustinut un meci de verificare in Complexul Academiei Hagi, de la Ovidiu.Partida a fost castigata net de jucatorii pregatiti de Bogdan Ciocanel, care s au impus cu 8 0 3 0 .Au marcat:…

- Eduard Stancioiu (42 de ani), fostul portar de la CFR Cluj, triplu campion in Liga 1, a prefațat meciul Romaniei cu Israel, care ne poate duce la EURO 2024. „Tricolorii” au nevoie de minim un egal pentru a se califica matematic la turneul final. Israel - Romania e programat in aceasta seara, de la…

- Cristi Pulhac, fost campion cu Dinamo, a criticat in termeni duri situația de la Dinamo, dupa 1-1 cu FC Bihor (Liga 3), in etapa a doua a grupelor Cupei Romaniei Betano. Fostul fundaș stanga a criticat prestația pe care Dinamo a aratat-o vineri seara și se teme pentru viitorul echipei lui Ovidiu Burca,…

- Gabi Torje, 33 de ani, a plecat de la Dinamo in Italia, apoi a ajuns in Spania și Turcia. In ultima țara a avut și cele mai mari probleme, in special financiare, dupa ce-a pierdut peste jumatate de milion de euro, la Karabukspor. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP.…

- Ovidiu Tilvan, fost campion cu Dinamo, a fost prezent la meciul dintre Hermannstadt – Dinamo 4-0. Fostul jucator locuiește la Sibiu, unde este profesor de educație fizica și colaborator al Federației de Minifotbal, și a dat lovitura de start a partidei. Dupa meci, acesta a vorbit cu Gazeta Sporturilor…

- Mihai Stoica (58 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a oferit inca o replica, de aceasta data pe larg, lui Adrian Popa (35), cel care a comentat disputa identitara dintre clubul lui Gigi Becali și CSA Steaua. ...